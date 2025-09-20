Более 1,2 тысячи жителей Калмыкии выступят в конкурсе «Это у нас семейное»

Конкурс призван укрепить семейные ценности, объединить поколения и дать возможность семьям проявить себя, продемонстрировав свои таланты и традиции. В состязаниях поучаствуют 402 команды региона. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Сразу после регистрации команды выполняют обязательные задания: съемка визитки и заполнение анкет, рассказывающих об истории семьи, ее традициях и интересных фактах. Потом семьям предстоит выполнить тематические задания, посвященные спорту, творчеству, культуре, истории и семейным традициям.