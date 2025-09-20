Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1,2 тысячи жителей Калмыкии выступят в конкурсе «Это у нас семейное»

В состязаниях поучаствуют 402 команды из региона.

Участниками второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» стали 1239 жителей Калмыкии, сообщили в аппарате правительства республики. Состязание проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Конкурс призван укрепить семейные ценности, объединить поколения и дать возможность семьям проявить себя, продемонстрировав свои таланты и традиции. В состязаниях поучаствуют 402 команды региона. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Сразу после регистрации команды выполняют обязательные задания: съемка визитки и заполнение анкет, рассказывающих об истории семьи, ее традициях и интересных фактах. Потом семьям предстоит выполнить тематические задания, посвященные спорту, творчеству, культуре, истории и семейным традициям.

Победители получат сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России.

Напомним, в первом сезоне конкурса Калмыкию представили семьи Эренценовых и Корниенко из города Элисты, Каункаевых из Кетченеровского района и Панасенко из Сарпинского района. Семье Корниенко удалось дойти до финала и стать одной из лучших в стране.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.