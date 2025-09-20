Более 1,2 тысячи жителей Калмыкии выступят в конкурсе «Это у нас семейное»

Участниками второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» стали 1239 жителей Калмыкии, сообщили в аппарате правительства республики. Состязание проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Конкурс призван укрепить семейные ценности, объединить поколения и дать возможность семьям проявить себя, продемонстрировав свои таланты и традиции. В состязаниях поучаствуют 402 команды региона. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. Сразу после регистрации команды выполняют обязательные задания: съемка визитки и заполнение анкет, рассказывающих об истории семьи, ее традициях и интересных фактах. Потом семьям предстоит выполнить тематические задания, посвященные спорту, творчеству, культуре, истории и семейным традициям.
Победители получат сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России.
Напомним, в первом сезоне конкурса Калмыкию представили семьи Эренценовых и Корниенко из города Элисты, Каункаевых из Кетченеровского района и Панасенко из Сарпинского района. Семье Корниенко удалось дойти до финала и стать одной из лучших в стране.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.