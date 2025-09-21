На «Кросс нации» в Омской области вышли четыре тысячи человек

В девяти районах Омской области в субботу, 20 сентября 2025 года, прошли забеги в рамках массового забега «Кросс нации», который состоялся в 84 регионах страны. Центральной площадкой праздника стал Калачинск, где на старт вышли 1 600 участников, всего же в кроссе приняли участие четыре тысячи омичей.
В программе соревнований было заявлено несколько дистанций: 400 м, 1 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км. Также впервые прошел патриотический забег, где приняли участие 80 бегунов.
Как рассказали в региональном Минспорте, по итогам соревнований победителями стали Алена Предигер и Константин Бегма (девочки и мальчики 2016 г.р. и младше, 1 км), Алена Рахимова и Артем Серебренников (vip-забег), Дмитрий Згержинский и Валерия Предигер (юноши и девушки 2006 г.р. и младше, 1 км), Никита Суворов (юноши 2006 г.р. и младше, 8 км), Александра Степанова (девушки 2006 г.р. и младше, 6 км), Мария Сидкина (женщины, 8 км), Антон Кривицкий (мужчины, 12 км), Владилен Волошин и Ксения Кацу (мужчины и женщины, 4 км).
Самыми возрастными участниками «Кросса нации» стали омичи Николай Новосельцев (73 года) и Светлана Щербина (70 лет).