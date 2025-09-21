На «Кросс нации» в Омской области вышли четыре тысячи человек

Как рассказали в региональном Минспорте, по итогам соревнований победителями стали Алена Предигер и Константин Бегма (девочки и мальчики 2016 г.р. и младше, 1 км), Алена Рахимова и Артем Серебренников (vip-забег), Дмитрий Згержинский и Валерия Предигер (юноши и девушки 2006 г.р. и младше, 1 км), Никита Суворов (юноши 2006 г.р. и младше, 8 км), Александра Степанова (девушки 2006 г.р. и младше, 6 км), Мария Сидкина (женщины, 8 км), Антон Кривицкий (мужчины, 12 км), Владилен Волошин и Ксения Кацу (мужчины и женщины, 4 км).