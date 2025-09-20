Толпы протестующих против мигрантов в Нидерландах начали сжигать машины полиции

В Нидерландах начались массовые антимигрантские протесты. В Сети появились кадры сожженных полицейских автомобилей и многотысячных толп протестующих.
Демонстранты, помимо порчи служебных автомобилей, атакуют спецназ и блокируют дороги.
Протест проходит в Гааге, расположенной примерно в часе езды от Амстердама. На улицы вышли недовольные миграционной политикой и проблемами на рынке жилья, с которыми сталкиваются местные жители. Протестующие уже разбили окна в офисе голландской партии D66, выступающей за увеличение числа беженцев.
Полиция использует водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, передает Telegram-канал Shot.
На прошлой неделе в Лондоне прошли масштабные митинги против приема мигрантов из исламских стран. В шествиях приняли участие не менее 100 тысяч человек. Люди вышли на улицы города с флагами Великобритании и портретами убитого американского активиста Чарли Кирка. Протестующие обвиняют британские власти в разрушении Соединенного Королевства, указывая на чрезмерно либеральную повестку и миграционную ситуацию как на главные причины возмущения.