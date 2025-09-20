«Интересно увидеть всех участников». О чем говорят зрители перед началом «Интервидения»

В ожидании конкурса на площадке «Live Арены» собралось огромное количество зрителей. Множество из них пришли с флагами или оделись в наряды тех стран, которые хотят поддержать. Так, студент Московского Политеха Артем Вилонов решил для себя, что будет болеть за белоруску Настю Кравченко. «Я решил поддержать дружескую страну. Мне очень понравилась песня Насти Кравченко. Я уверен, что у нее есть все шансы на победу», — поделился он.