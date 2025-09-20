«Интересно увидеть всех участников». О чем говорят зрители перед началом «Интервидения»

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. В преддверии «Интервидения» зрители поделились впечатлениями и ожиданиями от конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.
В ожидании конкурса на площадке «Live Арены» собралось огромное количество зрителей. Множество из них пришли с флагами или оделись в наряды тех стран, которые хотят поддержать. Так, студент Московского Политеха Артем Вилонов решил для себя, что будет болеть за белоруску Настю Кравченко. «Я решил поддержать дружескую страну. Мне очень понравилась песня Насти Кравченко. Я уверен, что у нее есть все шансы на победу», — поделился он.
Артем Вилонов также добавил, что рад возможности быть причастным к такому серьезному международному конкурсу.
Болеть за Беларусь будет и москвичка Наталья Смирнова. «Мой папа родился в Беларуси. Там жили мои бабушка и дедушка. И так как я хочу сделать приятное своим родным, которые там живут, и папе, я пришла болеть за Беларусь. К тому же, мне нравится Настя Кравченко и ее песня», — рассказала она.
Наталья Смирнова уверена, что она получит огромное удовольствие от музыки, которая будет звучать сегодня. Она подчеркнула, что точно победит тот, кто выступит от всей души.
А вот белоруска Виктория Миронова решила, что будет болеть за Shamana. «У него очень яркая, душевная и захватывающая песня», — поделилась она.
Кстати, болеть она приехала вместе с подругами; вместе они нарядились в цвета флага России, ведь исполнителя именно этой страны они поддерживают. Познакомиться с плей-листом «Интервидения» подруги тоже успели, поэтому уже сейчас могут сказать, что у всех представителей очень сильные голоса, так что предугадать, кто победит, невозможно.
Виктория Миронова добавила, что им будет интересно посмотреть на каждого исполнителя, ведь все они представители разных культур.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» совсем скоро пройдет на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками стали представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-