Бизнесмены Красноярского края смогут принять участие в выставках за рубежом

Предприниматели Красноярского края смогут представить свою продукцию на крупнейших выставочных площадках в России и за рубежом. Организационную и финансовую помощь можно получить при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
Заявки на участие в выставках 2026 года принимает региональный центр «Мой бизнес» до 31 октября. Для этого необходимо заполнить форму на цифровой платформе МСП.РФ. Предприниматели края могут выбрать любое выставочное или ярмарочное событие по своему профилю в России или за рубежом.
«Государственная поддержка и помощь при участии в выставках позволяют снизить финансовые риски и стимулируют развитие внешнеэкономической активности предпринимателей», — отметил руководитель краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства Роман Мартынов.
В этом году в выставках приняли участие 33 компании региона. Например, они представили свою продукцию в Китае, Казахстане, ОАЭ, Вьетнаме и Узбекистане.
Отметим, получить консультации можно в любом из центров «Мой бизнес» Красноярского края или по телефону: 8−800−234−0−124.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.