Бизнесмены Красноярского края смогут принять участие в выставках за рубежом

Заявки на участие в выставках 2026 года принимает региональный центр «Мой бизнес» до 31 октября. Для этого необходимо заполнить форму на цифровой платформе МСП.РФ. Предприниматели края могут выбрать любое выставочное или ярмарочное событие по своему профилю в России или за рубежом.