В Калининском округе Тюмени благоустроили двор

В ближайшее время подрядчик высадит во дворе деревья, а если жители захотят больше зелени, то смогут подать соответствующую заявку в департамент городского хозяйства. Также по их просьбе будут установлены еще два столбика для ограничения заезда транспортных средств на тротуар.