В Калининском округе Тюмени благоустроили двор

Двор благоустроили на улице Московский тракт Калининского округа Тюмени в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
На территории у дома № 165 сделали тротуары, установили лавочки, качели, турники, фонари и уложили газоны. Две детские площадки выполнили в экостиле, а ограждение сделали из лиственницы, оно одновременно может служить скамейкой для большого количества родителей.
В ближайшее время подрядчик высадит во дворе деревья, а если жители захотят больше зелени, то смогут подать соответствующую заявку в департамент городского хозяйства. Также по их просьбе будут установлены еще два столбика для ограничения заезда транспортных средств на тротуар.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.