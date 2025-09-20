Исполнители «Интервидения» из ЮАР хотят записать песню с SHAMAN

Группа Mzansi Jikelele, которая представляет ЮАР на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», хочет записать совместную песню с российским певцом Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN. О необычном желании девушки рассказали на пресс-брифинге «Интервидения».
«В нашей стране не так много информации о российской культуре. И мы сами не имели возможности её изучить. Но знаем, что история сотрудничества между Россией и ЮАР уходит глубоко в прошлое. Что касается российских исполнителей, то мы имели возможность познакомиться с ними поближе, уже приехав в Россию. Мы были приятно удивлены их талантом и профессионализмом», — рассказала одна из участниц музыкальной группы.
Особенно из исполнителей девушки выделили самого народного артиста России — Ярослава Дронова.
«Очень талантливый, есть интеллект. Энергетика у него потрясающая. Как он двигается, как танцует. У нас у каждой своя энергетика, но Шаман может соревноваться со всеми нами вместе взятыми», — продолжили артистки из ЮАР.