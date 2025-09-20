В Барнауле прошли первые краевые соревнования по плаванию

Первые краевые соревнования по плаванию в этом сезоне прошли в Барнауле 11 и 12 сентября. Подобные мероприятия организуют для достижения целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Славгорода Алтайского края.
В течение двух дней спортсмены демонстрировали высокий уровень подготовки и выдающиеся результаты. В стартах приняли участие сильнейшие пловцы региона, более 500 человек. Кроме барнаульских спортсменов в состязаниях участвовали пловцы из Бийска, Рубцовска, Ярового, Славгорода и Новоалтайска.
Соревнования проводились среди юношей и девушек 2010−2011, 2012−2014 годов рождения, а также 2009 года рождения и старше. Победители и призеры определялись в индивидуальном зачете.
По итогам состязаний была сформирована сборная команда Алтайского края для участия в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по плаванию. Турниры пройдут с 7 по 10 октября в Новосибирске.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.