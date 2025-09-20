В Москве стартовал конкурс «Интервидение»

В Москве начался конкурс «Интервидение». Участники из 23 стран поборются за главный приз. От России на конкурсе будет выступать певец SHAMAN. Он исполнит композицию о любви «Прямо по сердцу». Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN — прим. ред.) выйдет на сцену под девятым номером.