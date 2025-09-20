В Москве стартовал конкурс «Интервидение»

В Москве начался конкурс «Интервидение». Участники из 23 стран поборются за главный приз. От России на конкурсе будет выступать певец SHAMAN. Он исполнит композицию о любви «Прямо по сердцу». Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMAN — прим. ред.) выйдет на сцену под девятым номером.
Ведущими конкурса стали супруги Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Воробьев — певец и музыкант, он уже участвовал в подобном музыкальном конкурсе — «Евровидение» в 2011 году. Его жена — прославленная оперная певица.
В жюри конкурса сидит продюсер Игорь Матвиенко. Он назвал целью «Интервидения» разглобализацию культуры. Также он дал оценку выступлению SHAMAN. Матвиенко желает ему победы, но говорит, что такой формат не совсем подходит для конкурса.
Ранее KP.RU сообщил, что ведет прямую трансляцию конкурса «Интервидение», последние новости можете узнать по ссылке.