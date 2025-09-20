Ольга Бузова сказала, почему ждет выступление белоруски Насти Кравченко на «Интервидении»

Телеведущая и певица Ольга Бузова сказала, почему ждет выступление белоруски Насти Кравченко на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», пишет Sputnik Беларусь.
Общаясь с журналистами, Бузова призналась за кого будет болеть на «Интервидении».
— Я болею за музыку и за невероятное радостное событие, которое сегодня случилось, и мы имеем к этому отношение, — заметила она.
Говоря об участниках, Бузова заметила, что ждет выступление Ярослава Дронова (российский певец выступающий под псевдонимом Shaman. — Ред.), а также белорусской исполнительницы Насти Кравченко. При этом певица вспомнила о том, как белоруска засветилась очень ярко в первом сезоне шоу «Х-Фактор» (теперь — «Фактор.by». — Ред.) пять лет назад, и назвала любимую песню в ее репертуаре.
— Я очень люблю Настю Кравченко, она из Беларуси. Сейчас эта юная девчонка, в которую поверили мы, наставники «Х-Фактор», покоряет уже такие сцены. Я очень жду ее выступление, мне очень нравится песня «Мотылек», — рассказала певица.
Резюмируя, Бузова добавила, что желает всем участникам удачи. И пожелала, чтобы «сегодня миром правили музыка и любовь».
А в конце еще добавила, что и сама хотела бы представить Россию на «Интервидение», для чего даже готова написать песню, которая покорила бы весь мир.
