Ольга Бузова сказала, почему ждет выступление белоруски Насти Кравченко на «Интервидении»

Говоря об участниках, Бузова заметила, что ждет выступление Ярослава Дронова (российский певец выступающий под псевдонимом Shaman. — Ред.), а также белорусской исполнительницы Насти Кравченко. При этом певица вспомнила о том, как белоруска засветилась очень ярко в первом сезоне шоу «Х-Фактор» (теперь — «Фактор.by». — Ред.) пять лет назад, и назвала любимую песню в ее репертуаре.