Ольга Бузова сказала, почему ждет выступление белоруски Насти Кравченко на «Интервидении»

Бузова сказала, почему ждет номер белоруски Насти Кравченко на «Интервидении».

Источник: Комсомольская правда

Телеведущая и певица Ольга Бузова сказала, почему ждет выступление белоруски Насти Кравченко на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», пишет Sputnik Беларусь.

Общаясь с журналистами, Бузова призналась за кого будет болеть на «Интервидении».

— Я болею за музыку и за невероятное радостное событие, которое сегодня случилось, и мы имеем к этому отношение, — заметила она.

Говоря об участниках, Бузова заметила, что ждет выступление Ярослава Дронова (российский певец выступающий под псевдонимом Shaman. — Ред.), а также белорусской исполнительницы Насти Кравченко. При этом певица вспомнила о том, как белоруска засветилась очень ярко в первом сезоне шоу «Х-Фактор» (теперь — «Фактор.by». — Ред.) пять лет назад, и назвала любимую песню в ее репертуаре.

— Я очень люблю Настю Кравченко, она из Беларуси. Сейчас эта юная девчонка, в которую поверили мы, наставники «Х-Фактор», покоряет уже такие сцены. Я очень жду ее выступление, мне очень нравится песня «Мотылек», — рассказала певица.

Резюмируя, Бузова добавила, что желает всем участникам удачи. И пожелала, чтобы «сегодня миром правили музыка и любовь».

А в конце еще добавила, что и сама хотела бы представить Россию на «Интервидение», для чего даже готова написать песню, которая покорила бы весь мир.

Напомним, более 20 конкурентов будет у белоруски Насти Кравченко на конкурсе «Интервидение», который проходит в Москве 20 сентября. Здесь мы подробнее писали, кто такая Настя Кравченко, которая представит Беларусь на конкурсе «Интервидение», где от России выступит Shaman.

Еще Дима Билан высказался о белорусской участнице «Интервидения» Насте Кравченко.

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к жителям Минской и Гродненской областей.

