В Казахстане побили рекорд по длине верблюжьего каравана

Специально для участия в этом мероприятии из Великобритании прибыл Ричард Стэннинг, представитель Книги рекордов Гиннесса. Он сообщил о том, что Казахстан будет официально признан обладателем звания «Самый крупный верблюжий караван в мире», и после выполнения всех необходимых формальностей соответствующая запись будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.