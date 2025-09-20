В Казахстане побили рекорд по длине верблюжьего каравана

Согласно данным на 20 сентября 2025 года, в сельской местности Курты, расположенной в Илийском районе Алматинской области Казахстана, состоялся проход верблюжьего каравана, насчитывающего 1000 голов, по специально разработанному маршруту длиной в 1 километр.
Организатором данного события выступила частная компания, преследующая цели восстановления национальных традиций, повышения интереса к кочевому образу жизни, а также стимулирования туристической отрасли и поддержки бизнеса. Ключевой задачей являлось установление мирового рекорда.
Специально для участия в этом мероприятии из Великобритании прибыл Ричард Стэннинг, представитель Книги рекордов Гиннесса. Он сообщил о том, что Казахстан будет официально признан обладателем звания «Самый крупный верблюжий караван в мире», и после выполнения всех необходимых формальностей соответствующая запись будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.