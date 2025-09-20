Ричмонд
На табло украинского поезда появилась надпись «Слава России»

Национальная полиция Украины зафиксировала факт хулиганства: на табло пригородного поезда сообщением «Киев — Рахов» появилась надпись «Слава России». Об этом правоохранители сообщили после осмотра состава.

Источник: Life.ru

Первыми об инциденте утром сообщили очевидцы в Ивано-Франковской области. По данным полиции, следователи уже изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование табло.

«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — рассказали там.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не предоставит русскому языку на Украине статус государственного. Он отметил, что согласно законодательству, украинский является единственным официальным языком на государственном уровне.