На табло украинского поезда появилась надпись «Слава России»

Первыми об инциденте утром сообщили очевидцы в Ивано-Франковской области. По данным полиции, следователи уже изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование табло.
«Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — рассказали там.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не предоставит русскому языку на Украине статус государственного. Он отметил, что согласно законодательству, украинский является единственным официальным языком на государственном уровне.