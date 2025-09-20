Ричмонд
В Минтрансе ответили на идею введения платного проезда по всем дорогам РФ: вот что сказали

Минтранс: идея введения платного проезда по всем дорогам в РФ не обсуждается.

Источник: Комсомольская правда

В Минтрансе ответили на идею введения платного проезда по всем дорогам России. В ведомстве подчеркнули, что подобные инициативы не обсуждались. Кроме того, министерство транспорта не поддерживает эту идею.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается», — говорится в сообщении от пресс-службы ведомства.

В министерстве подчеркнули, что не поддерживают идею. Да и сторонников у этой инициативы мало, ведь она была высказана отдельным спикером, основываясь на его субъективном мнении.

Ранее KP.RU сообщил, какие нововведения готовятся на трассах в России. В «Автодоре» рассказали о введении особой музыкальной разметки. Сообщается, что таким образом водителей можно было бы предупреждать о выходе диких животных на трассу.