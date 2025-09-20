В Минтрансе ответили на идею введения платного проезда по всем дорогам РФ: вот что сказали

В Минтрансе ответили на идею введения платного проезда по всем дорогам России. В ведомстве подчеркнули, что подобные инициативы не обсуждались. Кроме того, министерство транспорта не поддерживает эту идею.
«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается», — говорится в сообщении от пресс-службы ведомства.
В министерстве подчеркнули, что не поддерживают идею. Да и сторонников у этой инициативы мало, ведь она была высказана отдельным спикером, основываясь на его субъективном мнении.
