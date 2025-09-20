В Камышине Волгоградской области модернизировали библиотеку

Центральную городскую детскую библиотеку Камышина Волгоградской области модернизировали в современное модельное учреждение при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
В библиотеке отремонтировали помещения, установили новую мебель, техническое и игровое оборудование, компьютерную технику. Ранее в учреждение были поставлены новые книги, а сотрудники прошли обучение для работы на новом оборудовании. Первых посетителей новая библиотека примет уже 26 сентября.
Напомним, 1 сентября в Волгоградской области открылась модельная библиотека в рабочем поселке Быково, а до конца текущего года модернизированное учреждение начнет работать в городе Жирновске.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.