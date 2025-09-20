Ричмонд
Стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Финальное шоу международного музыкального конкурса «Интервидение» стартовало на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.

Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню «На заре».

В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию — Настя Кравченко, Казахстан — Ернар Садирбаев, Сербию — Слободан Тркуля, Египет — Мустафа Саад, Бразилию — Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу — Омар Аседо, Катар — Дана Аль-Мир, Вьетнам — Дык Фук, Кению — Санайпей Танде, Мадагаскар — Denis & D-Lain, Колумбию — Нидия Гонгора, ОАЭ — Саиф Аль-Али, Таджикистан — Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию — Зейна Имад, США — Vassy, Кыргызстан — трио «Nomad», Узбекистан — Шорух Ганиев, Эфиопию — Нетсанет Султан, ЮАР — группа Mzansi Jikelele.

От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит песню «Прямо по сердцу», которую для него написал Максим Фадеев.

РИА Новости выступает информационным партнером конкурса «Интервидение».