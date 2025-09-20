Стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение»

В конкурсе примут участие артисты из 23 стран. Первой из конкурсантов выступит кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию — Настя Кравченко, Казахстан — Ернар Садирбаев, Сербию — Слободан Тркуля, Египет — Мустафа Саад, Бразилию — Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу — Омар Аседо, Катар — Дана Аль-Мир, Вьетнам — Дык Фук, Кению — Санайпей Танде, Мадагаскар — Denis & D-Lain, Колумбию — Нидия Гонгора, ОАЭ — Саиф Аль-Али, Таджикистан — Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию — Зейна Имад, США — Vassy, Кыргызстан — трио «Nomad», Узбекистан — Шорух Ганиев, Эфиопию — Нетсанет Султан, ЮАР — группа Mzansi Jikelele.