В Подмосковье стартовала регистрация на детские забеги «ОдинцовоRUN»

​Для детей от 4 до 8 лет будет маршрут на 300 м, а для ребят постарше, от 7 до 11 лет, организуют старт на 600 м. Также принять участие в кросс-полумарафоне «ОдинцовоRUN» могут спортсмены старше 12 лет. Для тех, кто только начинает пробовать свои силы в соревновательных забегах, подготовлена специальная дистанция на 3 км. Опытным бегунам, как и в предыдущих стартах сезона, на выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.