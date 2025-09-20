В Подмосковье стартовала регистрация на детские забеги «ОдинцовоRUN»

Регистрация на детские забеги кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» стартовала 20 сентября в Подмосковье, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Состязания пройдут в ходе проведения проекта «Суперлига Подмосковья», отвечающего задачам государственной программы «Спорт России».
«Это будет заключительное событие сезона серии стартов “Суперлиги Подмосковья”, которое состоится 18 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной», — сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
Для детей от 4 до 8 лет будет маршрут на 300 м, а для ребят постарше, от 7 до 11 лет, организуют старт на 600 м. Также принять участие в кросс-полумарафоне «ОдинцовоRUN» могут спортсмены старше 12 лет. Для тех, кто только начинает пробовать свои силы в соревновательных забегах, подготовлена специальная дистанция на 3 км. Опытным бегунам, как и в предыдущих стартах сезона, на выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.