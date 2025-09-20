Жители столицы выбрали лучшие площадки форума «Москва 2030»

По результатам голосований, больше всего горожанам понравилась площадка в Гостином Дворе — ей поставили высший балл 72% участников. Посетители узнали о работе мозга, важности обучения, профессиях будущего, здоровье тела и разума, природе чувств и гормонах, а также о том, как цифровые технологии меняют городскую среду. Второе место заняли площадки в Манеже и парке «Зарядье», получившие оценку «отлично» у 71% голосовавших. В тройку лидеров также вошла площадка на территории олимпийского комплекса «Лужники» — ей поставили высшую оценку 69% опрошенных.