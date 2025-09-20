Жители столицы выбрали лучшие площадки форума «Москва 2030»

Более 306 тыс. мнений оставили жители столицы в двух голосованиях проекта «Активный гражданин», оценивая локации форума «Территория будущего. Москва 2030», сообщили в городском департаменте экономической политики и развития. В голосованиях, проходивших в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», были представлены восемь флагманских площадок — от исторического Манежа до инновационного центра «Сколково».
Форум «Территория будущего. Москва 2030», организованный в рамках проекта «Лето в Москве», стал одним из крупнейших событий сезона. В этом году он был посвящен человеку будущего и новым поколениям. Его основной задачей было показать, каким станет город завтра в разных сферах — от транспорта и градостроительных решений до робототехники, спорта и новых форматов обучения. Каждая площадка представила собственную уникальную программу мероприятий.
По результатам голосований, больше всего горожанам понравилась площадка в Гостином Дворе — ей поставили высший балл 72% участников. Посетители узнали о работе мозга, важности обучения, профессиях будущего, здоровье тела и разума, природе чувств и гормонах, а также о том, как цифровые технологии меняют городскую среду. Второе место заняли площадки в Манеже и парке «Зарядье», получившие оценку «отлично» у 71% голосовавших. В тройку лидеров также вошла площадка на территории олимпийского комплекса «Лужники» — ей поставили высшую оценку 69% опрошенных.
Участники голосования также делились своим мнением о площадках форума в арт-кластере «Красный Октябрь», парке искусств «Музеон», парке 50-летия Октября и «Сколкове». Высокие оценки москвичей подтверждают, что формат форума оказался востребованным среди горожан. Полученные оценки и предложения участников будут учтены организаторами при подготовке мероприятий в следующем году.
Напомним, проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 млн человек, всего прошло свыше 7 тыс. голосований.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.