В Москве начался музыкальный конкурс «Интервидение»

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Москве на площадке «Live Арена» стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение», передает корреспондент БЕЛТА.
На «Live Арена» проходит масштабный международный музыкальный конкурс «Интервидение». В течение примерно трех часов представители 23 стран будут погружать зрителей в культурные традиции своих государств.
Зрители смогут не только насладиться музыкальными номерами, но и познакомиться с артистами поближе в перерывах между выступлениями.
Беларусь на конкурсе представит молодая артистка Анастасия Кравченко. В финале она исполнит песню «Мотылек», слова к которой написала сама. Номер, подготовленный к конкурсу, достаточно сложен с технической точки зрения. В нем объедены полеты, сложная хореография и стеклянная колба. Как ранее отметила сама исполнительница, он, так же, как и песня, метафорически рассказывает о личной истории ее творческого становления.
На счету артистки — победы и награды на международных и республиканских конкурсах. За последние несколько лет она стала суперфиналисткой музыкального шоу «X-Фактор. Беларусь», финалисткой шоу «Залетай в тренды» и лауреатом «Песни года Беларуси» и «Новой песни года» в Москве.
Трансляция шоу ведется практически на всех континентах, потенциально зрителями конкурса могут стать более 4 млрд человек.
Ранее посол «Интервидения» певец Дима Билан отметил, что этот конкурс благодаря своим ценностям и направленности позволит музыкантам установить культурные связи, которые останутся на долгие годы. «В этом и заключается сила музыки — в этом взаимном обмене. Все, что происходит за кулисами, потом привозится в свою страну. Эти мосты очень важны — это наше близкое общение с соседями, с людьми, которые хотят дружить», — отметил он.
Победитель конкурса будет один, и вместе с призовым фондом он получит кубок «Интервидения». Имя лучшего определит голосование международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-