В Москве начался музыкальный конкурс «Интервидение»

Ранее посол «Интервидения» певец Дима Билан отметил, что этот конкурс благодаря своим ценностям и направленности позволит музыкантам установить культурные связи, которые останутся на долгие годы. «В этом и заключается сила музыки — в этом взаимном обмене. Все, что происходит за кулисами, потом привозится в свою страну. Эти мосты очень важны — это наше близкое общение с соседями, с людьми, которые хотят дружить», — отметил он.