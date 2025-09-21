Редкий Дар: ЗАГС раскрыл необычные имена новорожденных в Омске и других городах

На портале «Реестр ЗАГС» в субботу, 20 сентября 2025 года, обновился список редких и необычных имен, которые давали своим новорожденным детям родители в Омске и других городах.
По данным ресурса, омским мальчикам в этом году давали такие редкие имена, как Дар, Светозар, Луар, Атрей, Нейтан, Саид, Хасен, Шермухамад, Абубакир, Абдуллах. Маленькие омички получили от родителей необычные имена Евсевия, Мирабелла, Ефросиния, Раиса, Анора, Ирада, Навия, Замира, Рания, Мухаббат.
Необычные имена, похоже, «в тренде» не только у омичей. В других регионах тоже появляются малыши, чьи имена регистрируются редко.
Например, в 2025 году в России родились девочки Илария (Алтайский край), Миланья и Лукерья (Белгородская обл.), Рада Вера (Волгоградская обл.), Астра (Иркутская обл.), Каталея (Кемеровская обл.), Диора (Краснодарский край), Соро (Курская обл.), Франческа (Москва), а также мальчики Леандро (Брянская обл.), Юстас (Вологодская обл.), Биньямин (Ивановская обл.), Ангелос (Иркутская обл.), Адыль-Герий (Карачаево-Черкесская республика), Дионисий (Красноярский край), Тимофей Габриэль (Санкт-Петербург), Урал (Республика Татарстан), Варфоломей (Ярославская обл.).