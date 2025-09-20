«Интервидение» стартовало на Live Арене

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» стартовал на Live Арене. Первый концерт начался с выступления певцов Димы Билана и Полини Гагариной, которые исполнили песню «На Заре», передает.
12 сентября организаторы «Интервидения» сообщили, что исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина будут вести финал конкурса от России. Комментаторами мероприятия для российских телезрителей стали телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных программ Первого канала Юрий Аксюта.
До этого в столице прошла церемония жеребьевки участников международного конкурса «Интервидение-2025». В рамках мероприятия определялся порядок, в котором певцы будут выступать в финале. «Вечерняя Москва» собрала самых ярких конкурсантов.
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступит на «Интервидении» под девятым номером. Открывать конкурс будет представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определяется в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутят барабан, выбирают кружку и наливают в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» станет журналистка и телеведущая Яна Чурикова.
.