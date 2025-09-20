Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Киркорова подали в суд за долги

Новый иск к звезде российской эстрады Филиппу Киркорову зарегистрирован в Таганском суде столицы.

Новый иск к звезде российской эстрады Филиппу Киркорову зарегистрирован в Таганском суде столицы. Речь идет о взыскании долгов по договору займа.

Как стало известно «МК», истцом выступает компания «Социум трейд», специализация которой — вложение в ценные бумаги. Иск пока не принят к производству: канцелярия проверяет правильность оформления документов. Ранее концертные продюсеры рассказывали, что знаменитый певец был вынужден брать кредиты на организацию своих концертов.

В январе 2024 года налоговая служба взыскала через суд крупный долг с Киркорова (7,9 млн рублей).