Путин отметил вклад «Петровского бала» в сбережение наследия оперной школы

«Дорогие друзья! Приветствую вас на “Петровском балу”, который собрал в Санкт-Петербурге многочисленных гостей и артистов из разных регионов нашей страны и зарубежья. Этот масштабный творческий проект прочно вошёл в число значимых культурных и общественных событий. Продолжая замечательные отечественные традиции благотворительности, меценатства, просветительства, “Петровский бал” служит развитию музыкального и хореографического искусства, вносит вклад в сбережение богатейшего наследия нашей оперной и балетной школы, знакомит с яркими страницами истории России», — говорится в приветствии.