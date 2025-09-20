В Краснодарском крае обновят участок дороги, ведущей к станице Дербентской

Специалисты приступили к укреплению обочин и ремонту водопропускных труб на участке с 41-го по 46-й км региональной трассы, расположенной между поселком Ильским и станицей Дербентской. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в начале этого года, завершить ремонт планируют к концу третьего квартала 2026-го.