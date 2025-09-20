В Краснодарском крае обновят участок дороги, ведущей к станице Дербентской

Новый этап ремонтных работ начался на участке дороги хутор Стефановский — хутор Новоивановский — станица Дербентская в Краснодарском крае в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Специалисты приступили к укреплению обочин и ремонту водопропускных труб на участке с 41-го по 46-й км региональной трассы, расположенной между поселком Ильским и станицей Дербентской. Строительно-монтажные работы на объекте стартовали в начале этого года, завершить ремонт планируют к концу третьего квартала 2026-го.
Ранее в Северском районе досрочно отремонтировали шестикилометровый участок дороги станица Ставропольская — станица Григорьевская — станица Крепостная.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.