Путин назвал конкурс одним из главных культурных событий года.
Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса «Интервидение», который проходит в этот день на площадке Live Арена в Москве. Об этом сообщает наш корреспондент.
«Этот конкурс объединяет талантливых исполнителей и способствует дружбе между народами. Такие проекты важны для укрепления взаимопонимания и продвижения идей гуманизма», — заявил президент в видеообращении, передает наш корреспондент с места событий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин: Россия призывает к сотрудничеству писателей из разных стран.
Россию на «Интервидении» представляет певец Shaman, известный своими патриотическими композициями. В состав жюри от России вошел народный артист страны, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Уточняется, что конкурс собрал участников из десятков государств, а его программа рассчитана на два дня и включает концертные выступления, мастер-классы и круглые столы по вопросам музыки и международного сотрудничества.
Ранее президент России подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Московской области, подчеркнув особую роль России как организатора музыкальных форумов мирового уровня. Мероприятие проходит при поддержке федеральных и региональных властей, а также ведущих российских СМИ.