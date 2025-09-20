Путин обратился к гостям и участникам «Интервидения»

Россию на «Интервидении» представляет певец Shaman, известный своими патриотическими композициями. В состав жюри от России вошел народный артист страны, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Уточняется, что конкурс собрал участников из десятков государств, а его программа рассчитана на два дня и включает концертные выступления, мастер-классы и круглые столы по вопросам музыки и международного сотрудничества.