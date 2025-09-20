Путин поприветствовал участников конкурса «Интервидение»

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил видеоприветствие участникам международного музыкального конкурса «Интервидение». Запись обращения транслировалась на площадке мероприятия и была показана в телевизионной программе.
Путин пожелал успеха всем участникам и рассказал о традициях в музыкальной сфере.
«Россия всегда была и остаётся страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот», — отметил президент.
Напомним, 3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении международного музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие состоится 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит популярный артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Более 20 стран подтвердили свое участие в «Интервидении».