Более 200 жителей НАО стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

Участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», стали 250 жителей Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в региональном департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Всего за 3,5 месяца заявки подал 726 191 человек, из них от Ненецкого автономного округа — 70 семейных команд. Конкурсанты уже выполняют задания дистанционного этапа, среди них — «Пушкинские чтения», «Кулинарный вечер», «Необычная разминка». Испытания по различным темам — творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство — открыты участникам в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России.
По итогам дистанционного этапа будут определены лучшие участники, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. А летом 2026 года — в День семьи, любви и верности — состоится финал конкурса. Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.