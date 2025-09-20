Более 200 жителей НАО стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

По итогам дистанционного этапа будут определены лучшие участники, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. А летом 2026 года — в День семьи, любви и верности — состоится финал конкурса. Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России.