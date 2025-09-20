Ричмонд
«В нашем хозяйстве и во время “Дажынак” кипит работа». О чем рассказали участники фестиваля-ярмарки в Заславле

20 сентября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. На фестивале-ярмарке в Заславле в числе награжденных победителей жатвы — простые трактористы, водители, комбайнеры и те, кто отвечал за стратегии, передает корреспондент БЕЛТА.

Житница страны. В Заславле наградили героев жатвы-2025.

Среди них награжденных — главный агроном КСУП «Экспериментальная база» Натальевск«Сергей Бабинович, который был отмечен благодарностью председателя Палаты представителей Национального собрания. “Наше хозяйство намолотило 14 тыс. т зерна, уборку вели девять комбайнов. Уложились в 20 дней. Было сложно. Но это не самая напряженная пора — сеять сложнее. Мы справляемся, это наша земля, наша Родина, не хочется ее подводить”, — рассказал Сергей.

Пока часть работников хозяйства отдыхает на празднике, большая часть коллектива по-прежнему работает в поле. «Некогда отдыхать — сеять надо, картошку копать, кукурузу убирать», — отметил главный агроном.

Тракторист-машинист Червенского райагросервиса Анатолий Богач, награжденный Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства, рассказал, что в эту горячую пору отвечает за сев озимых. «И сейчас выполняю эту работу. Сельское хозяйство — это мое, отец тоже трактористом был. А то, что наши старания оценивают, — это приятно», — рассказал механизатор.

Абсолютный лидер жатвы Павел Шутило из ОАО «Кухчицы» пригнал в Заславль свой комбайн. Сфотографироваться на его фоне нашлось много желающих. А его машинисту за грамотами пришлось подниматься на сцену несколько раз.

«Настроение отличное, праздник же. Постараемся отдохнуть, а завтра — за работу. Жатва была хорошая, но она уже в прошлом. Сейчас пересел на трактор — готовлю почву к посевной», — отметил Павел. -0-

Фото Николая Петрова.