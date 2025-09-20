«В нашем хозяйстве и во время “Дажынак” кипит работа». О чем рассказали участники фестиваля-ярмарки в Заславле

Среди них награжденных — главный агроном КСУП «Экспериментальная база» Натальевск«Сергей Бабинович, который был отмечен благодарностью председателя Палаты представителей Национального собрания. “Наше хозяйство намолотило 14 тыс. т зерна, уборку вели девять комбайнов. Уложились в 20 дней. Было сложно. Но это не самая напряженная пора — сеять сложнее. Мы справляемся, это наша земля, наша Родина, не хочется ее подводить”, — рассказал Сергей.