Путин: Россия дорожит своими традициями и уважает культурные устои других

«Россия всегда была и остаётся страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот», — резюмировал президент России во время обращения к участникам конкурса.