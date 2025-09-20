Ричмонд
Путин: Россия дорожит своими традициями и уважает культурные устои других

Путин направил видеообращение на конкурс «Интервидение».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил видеообращение на конкурс «Интервидение». Он пожелал конкурсантам удачи и подчеркнул, что РФ чтит свои традиции и устоявшиеся правила других народов.

«Россия всегда была и остаётся страной открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других. Именно уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур по сути является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот», — резюмировал президент России во время обращения к участникам конкурса.