Учащиеся Березовского техникума в Кузбассе познакомились с работой сварщика

Обучающиеся выпускной группы по профессии «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» Березовского политехнического техникума в Кузбассе посетили предприятие «Черниговец». Экскурсия была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации городского округа.
Выпускники ознакомились с современным оборудованием, применяемым в сварочном деле, подробно изучили технологию и применение сварки. Мероприятие провел опытный специалист, ведущий инженер-технолог Денис Скоренок, поделившийся ценными профессиональными секретами и нюансами процесса сварки.
После лекции обучающиеся активно взаимодействовали с экспертом, задавали интересующие вопросы, а также получили консультации по своей будущей профессии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.