Как в Крыму определяют готовность домов к зиме

«Раньше не все жаловались в жилищную инспекцию, и информация не доходила куда надо. А ни один другой государственный и негосударственный орган не имеет права принимать какие-либо меры к управляющей организации, ТСН или многоквартирным домам с непосредственным управлением. Только государственная жилищная инспекция наделена этими функциями. Вот чтобы об этом узнала комиссия и вся эта новая система», — сказал он.