В больницу № 2 Владимира поступили современные операционные столы

Новое оборудование установили в гинекологическом отделении городской больницы № 2 Владимира в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.
Для медучреждения приобрели современные операционные столы. Это позволило значительно увеличить объем оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи женщинам, отметил главный врач больницы Абакар Абдулаев.
По словам и. о. заведующей гинекологическим отделением Ольги Фроловой, правильное положение пациента и хирурга во время операции ускоряет процесс самой операции и дальнейшее восстановление.
В ближайших планах — приобретение аппарата УЗИ экспертного класса для женской консультации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.