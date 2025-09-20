Путин выступил с обращением к гостям и участникам «Интервидения»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступит на «Интервидении» под девятым номером. Открывать конкурс будет представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определяется в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутят барабан, выбирают кружку и наливают в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» станет журналистка и телеведущая Яна Чурикова.