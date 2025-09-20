Путин выступил с обращением к гостям и участникам «Интервидения»

Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам «Интервидения». Об этом стало известно в субботу, 20 сентября.
— Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года. Финал возрожденного международного музыкального конкурса «Интервидение». Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами, — приводит слова главы государства РИА Новости.
Уважение к традиционным ценностям и разнообразию культур, по сути, лежит в основе конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих успехов, отметил Путин.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» стартовал на Live Арене вечером того же дня.
До этого в столице прошла церемония жеребьевки участников международного конкурса «Интервидение-2025». В рамках мероприятия определялся порядок, в котором певцы будут выступать в финале. «Вечерняя Москва» собрала самых ярких конкурсантов.
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступит на «Интервидении» под девятым номером. Открывать конкурс будет представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определяется в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутят барабан, выбирают кружку и наливают в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» станет журналистка и телеведущая Яна Чурикова.