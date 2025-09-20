В Красноярском крае завершился отборочный этап премии «Человек труда»

Отборочный этап Национальной премии «Человек труда» завершился в Красноярском крае в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Трое победителей примут участие в федеральном этапе премии в Москве, сообщили в региональном агентстве труда и занятости населения.
На конкурс поступило более 100 заявок от предприятий и учреждений со всего региона. Среди участников — сотрудники промышленных компаний, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания и других организаций.
Победителями регионального этапа стали заведующая отделением краевого онкологического диспансера Юлия Козина в номинации «Семейные трудовые династии», председатель первичной организации ветеранов «Красмаш» Нина Шараварская в номинации «Совет ветеранов», а также менеджер отдела буровзрывных работ Заполярного филиала предприятия «Норильский никель» Алексей Корецкий в номинации «Лучший наставник».
Национальная премия «Человек труда» направлена на повышение престижа инженерных и рабочих профессий, стимулирование молодых людей к профессиональному росту и внедрение инновационных технологий в производство.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.