В Витебске появился первый велосветофор

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Витебской области велосветофор установлен в областном центре, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Велосветофор установлен вблизи дома № 8 на проспекте Победы. «Если на велосветофоре горит зеленый сигнал, то велосипедист либо водитель средства персональной мобильности (СПМ) может пересекать проезжую часть, не спешиваясь», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, специальные таблички для пересечения проезжей части велосипедистами и лицами, управляющими СПМ, без спешивания оборудованы на Старобабиновичском тракте, ул. Ленина (около Ратуши и возле областной библиотеки), ул. Богатырева (вблизи дома № 6), на пр. Черняховского рядом с Витебским государственным колледжем электротехники.
Совсем скоро велосветофоры и специальные таблички появятся в Витебске, Орше, Полоцке и Новополоцке. -0-