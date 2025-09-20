В Витебске появился первый велосветофор

Кроме того, специальные таблички для пересечения проезжей части велосипедистами и лицами, управляющими СПМ, без спешивания оборудованы на Старобабиновичском тракте, ул. Ленина (около Ратуши и возле областной библиотеки), ул. Богатырева (вблизи дома № 6), на пр. Черняховского рядом с Витебским государственным колледжем электротехники.