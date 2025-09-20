Бестемьянова: наши фигуристы готовы побороться за медали на Олимпиаде-26

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила шансы российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян завоевать медали на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане в 2026 году.
Напомним, Петросян выиграла олимпийский квалификационный турнир, который проходит в Пекине. Гуменник завоевал первое место в короткой программе и 21 сентября для прохождения квалификации ему еще предстоит выступить в произвольной.
«Будет сложная борьба, потому что Олимпиада — это отдельный старт, это соревнования не только технических и артистических каких-то вещей, это также соревнования нервов и даже состязание с самим собой, чтобы сделать всё, что умеешь, к чему готовился. Это сложно», — сказала Бестемьянова в беседа с aif.ru.
Она отметила, что Петросян во время квалификации не показывала ультра-си элементы (сверхсложные, высшей трудности элементы).
«Действительно, это еще рано по сезону. Но главное сейчас было пройти квалификацию, и в дальнейшем Аделия уже будет усложнять элементы. Что касается ее шансов на медали на Олимпиаде, то пока сложно что-либо прогнозировать», — сказала Бестемьянова.
Она также пожелала удачи Гуменнику в прохождении произвольной программы на квалификации.
«Очень надеюсь, что он благополучно пройдет отбор и на Олимпиаде сможет занять призовое место. Думаю, он сможет и готов побороться за золото, готов соревноваться с таким сильным фигуристом, как Илья Малинин (США)», — подытожила Бестемьянова.
Олимпиада-2026 в Милане состоится с 6 по 22 февраля. Российские фигуристы выступят на состязаниях в нейтральном статусе.
Как сообщалось, международный союз конькобежцев (ISU) извинился за выбор песни на украинском языке в публикации, посвященной российскому фигуристу Петру Гуменнику.