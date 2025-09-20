Бестемьянова: наши фигуристы готовы побороться за медали на Олимпиаде-26

«Будет сложная борьба, потому что Олимпиада — это отдельный старт, это соревнования не только технических и артистических каких-то вещей, это также соревнования нервов и даже состязание с самим собой, чтобы сделать всё, что умеешь, к чему готовился. Это сложно», — сказала Бестемьянова в беседа с aif.ru.