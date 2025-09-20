Ричмонд
В поселке Тайжина Кузбасса прошел выездной медицинский прием

В состав бригады вошли невролог, эндокринолог, онколог, офтальмолог, уролог.

Выездной прием узких специалистов организовали во врачебной амбулатории поселка Тайжина Кузбасса в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения.

В состав бригады вошли невролог, эндокринолог, онколог, офтальмолог, уролог. Также была организована работа передвижного флюорографа. Специалисты приняли 85 пациентов, каждый из них получил необходимые рекомендации, коррекцию лечения и прошел дополнительные обследования.

Напомним, врачебную амбулаторию в поселке Тайжина построили в прошлом году по нацпроекту «Здравоохранение». На площади более 600 кв. м оборудованы кабинеты приема взрослого и детского населения, процедурные, гинекологический и стоматологический кабинеты, дневной стационар. Медицинскую помощь в амбулатории получают почти 3,6 тыс. человек.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.