Лавров: у государств был спрос на проведение «Интервидения»

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на открытии конкурса «Интервидение». Он заявил, что поводом для возрождения конкурса стал серьезный спрос на такое культурное событие со стороны государств-участников. Он рассказал о конкурсе и почему было принято решение его возрадить. Оказалось, что Россия получала много запросов от стран БРИКС с идеей создать подобное.
«Идея прекрасная. Был спрос на такого рода конкурс — было очевидно. Мы изначально хотели, чтобы участниками были БРИКС и партнеры. Когда сообщили о конкурсе партнерам, все откликнулись позитивно, весть разлетелась по всей земле, и другие страны выдвинули свои кандидатуры», — резюмировал Лавров во время интервью.
Также Лавров отметил, что как только РФ приняла решение о создании этого конкурса, она разослала приглашения странам БРИКС, те с радостью его приняли. А теперь география конкурса выйдет далеко за список стран БРИКС.
Ранее KP.RU сообщил, что ведет прямую трансляцию конкурса.
Недавно стало известно, почему участница из США не смогла выйти на сцену.