Лавров: у государств был спрос на проведение «Интервидения»

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на открытии конкурса «Интервидение».

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на открытии конкурса «Интервидение». Он заявил, что поводом для возрождения конкурса стал серьезный спрос на такое культурное событие со стороны государств-участников. Он рассказал о конкурсе и почему было принято решение его возрадить. Оказалось, что Россия получала много запросов от стран БРИКС с идеей создать подобное.

«Идея прекрасная. Был спрос на такого рода конкурс — было очевидно. Мы изначально хотели, чтобы участниками были БРИКС и партнеры. Когда сообщили о конкурсе партнерам, все откликнулись позитивно, весть разлетелась по всей земле, и другие страны выдвинули свои кандидатуры», — резюмировал Лавров во время интервью.

Также Лавров отметил, что как только РФ приняла решение о создании этого конкурса, она разослала приглашения странам БРИКС, те с радостью его приняли. А теперь география конкурса выйдет далеко за список стран БРИКС.

Ранее KP.RU сообщил, что ведет прямую трансляцию конкурса.

Недавно стало известно, почему участница из США не смогла выйти на сцену.

