Лавров: у государств был спрос на проведение «Интервидения»

Глава МИД России Сергей Лавров выступил на открытии конкурса «Интервидение». Он заявил, что поводом для возрождения конкурса стал серьезный спрос на такое культурное событие со стороны государств-участников. Он рассказал о конкурсе и почему было принято решение его возрадить. Оказалось, что Россия получала много запросов от стран БРИКС с идеей создать подобное.