Лавров заявил, что у государств был спрос на проведение Интервидения

Об этом он сказал на финальном шоу Интервидения.
«То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — заявил Лавров.
Министр также назвал идею проведения конкурса прекрасной. По его словам, партнёры России практически сразу позитивно откликнулись на участие в Интервидении.
20 сентября в Москве стартовал конкурс «Интервидение».
Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения пожелал успехов участникам конкурса.
Он также выразил уверенность, что Интервидение станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов в мире.
