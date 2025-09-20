Историческая велотрасса в Крылатском обрела новую жизнь

Завершён первый этап масштабного благоустройства на территории природного парка «Крылатские холмы», включая знаменитую олимпийскую велотрассу. После возвращения в городскую собственность долгое время находившаяся в упадке территория начинает новую жизнь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках работ была проведена полная реконструкция малого и большого велоколец: заменено 88,7 тыс. кв. м покрытия (площадь, сопоставимая с 12 футбольными полями). Для восстановления уникального сложного рельефа трассы, построенной к Олимпиаде-80, специалисты использовали архивные документы и провели лазерную съёмку. Это позволило тщательно воспроизвести все крутые виражи, перепады высот, уклоны и контруклоны, критически важные для скоростных показателей.
Трасса оснащена современной системой хронометража, оповещения, звукового оформления и видеонаблюдения, что повысит точность результатов на соревнованиях и безопасность тренировок. Для этого было проложено свыше 13 тыс. погонных метров кабелей. Одним из самых значимых улучшений стало новое освещение, позволяющее тренироваться в любое время суток и разгрузить пиковые часы.
Помимо спортивной составляющей, создана полноценная зона отдыха: высажены цветники на 1,4 тыс. кв. м, оборудованы детские и спортивные площадки, зона для настольных игр. Все дорожки и покрытия выполнены из экологичных водопроницаемых материалов. Также начато строительство семи павильонов для спортивных клубов, экоцентра и кафе.
В честь 45-летия Олимпиады-80 была заложена «Дубрава велосипедных звёзд»: спортсмены и строители высадили 45 черешчатых дубов, исторически произраставших на этой территории.