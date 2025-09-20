Историческая велотрасса в Крылатском обрела новую жизнь

В рамках работ была проведена полная реконструкция малого и большого велоколец: заменено 88,7 тыс. кв. м покрытия (площадь, сопоставимая с 12 футбольными полями). Для восстановления уникального сложного рельефа трассы, построенной к Олимпиаде-80, специалисты использовали архивные документы и провели лазерную съёмку. Это позволило тщательно воспроизвести все крутые виражи, перепады высот, уклоны и контруклоны, критически важные для скоростных показателей.