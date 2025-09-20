Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс отреагировал на идею о платном проезде по всем дорогам в России

Министерство не поддерживает такое предложение.

Источник: Аргументы и факты

В Минтрансе РФ не рассматривают и не обсуждают идею о том, чтобы сделать платным проезд по всем дорогам страны. Об этом сказано в сообщении представителя ведомства.

В министерстве подчеркнули, что не поддерживают такое предложение.

«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается», — следует из сообщения.

В Минтрансе добавили, что инициативу высказал отдельный спикер во время экспертной дискуссии.

В пятницу замглавы управления «Росавтодора» Денис Кирюхин рассказал о планах ведомства к 2030 году сделать платным проезд по всем дорогам России. Идею Кирюхин объяснил ростом стоимости содержания и ремонта дорог, а также ограничениями бюджета.

Ранее стало известно о возможном появлении в России пассажирских дирижаблей.