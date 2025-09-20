Минтранс отреагировал на идею о платном проезде по всем дорогам в России

В Минтрансе РФ не рассматривают и не обсуждают идею о том, чтобы сделать платным проезд по всем дорогам страны. Об этом сказано в сообщении представителя ведомства.
В министерстве подчеркнули, что не поддерживают такое предложение.
«В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается», — следует из сообщения.
В Минтрансе добавили, что инициативу высказал отдельный спикер во время экспертной дискуссии.
В пятницу замглавы управления «Росавтодора» Денис Кирюхин рассказал о планах ведомства к 2030 году сделать платным проезд по всем дорогам России. Идею Кирюхин объяснил ростом стоимости содержания и ремонта дорог, а также ограничениями бюджета.
