В Минздраве предложили пересмотреть закон об ОМС: вот что хотят изменить

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в федеральный закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). В частности, предлагается наделить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации правом принимать решения о передаче территориальному фонду на территории региона полномочий страховых медицинских организаций. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы министерства.
Сообщается, что в первую очередь хотят пересмотреть полномочия страховщиков в сфере ОМС. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают вопрос о приобретении прав в сфере ОМС для иностранцев, которые осуществляют трудовую деятельность на территории РФ.
«Минздрав России разработал проект федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации””, — говорится в сообщении от ведомства.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянам рассказали об изменениях в правилах выдачи больничных листов. Теперь работники могут уйти на больничный без последствий только определенное количество раз в год.