Певица VASSY из США не примет участие в финале «Интервидения»

Причиной стало «беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии». Певица является гражданкой США и Австралии.
«Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивая, что США остаются полноправными участниками “Интервидения” и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple», — отметили организаторы.
Зампредседателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров подчеркнул, что «Интервидение» не гонится «за каким-то политическим эффектом».
«Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — указал он.
Президент РФ Владимир Путин 20 сентября назвал финал международного песенного конкурса «Интервидение» одним из самых ожидаемых культурных событий года. Он подчеркнул, что «Интервидение» на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из разных стран мира, а также способствовало развитию культурного диалога и укреплению дружбы между народами.
Финал «Интервидения» уже начался в Москве на «Live Арене». От России выступит SHAMAN с музыкальной композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом «Интервидения-2025» объявлен российский хоккеист, капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Ведущими финала конкурса стали исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.