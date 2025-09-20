Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица VASSY из США не примет участие в финале «Интервидения»

Певица VASSY, представляющая США, не сможет выступить в финале «Интервидения». Об это 20 сентября сообщили организаторы песенного конкурса.

Источник: AP/Invision

Причиной стало «беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии». Певица является гражданкой США и Австралии.

«Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивая, что США остаются полноправными участниками “Интервидения” и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple», — отметили организаторы.

Зампредседателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров подчеркнул, что «Интервидение» не гонится «за каким-то политическим эффектом».

«Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — указал он.

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября назвал финал международного песенного конкурса «Интервидение» одним из самых ожидаемых культурных событий года. Он подчеркнул, что «Интервидение» на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из разных стран мира, а также способствовало развитию культурного диалога и укреплению дружбы между народами.

Финал «Интервидения» уже начался в Москве на «Live Арене». От России выступит SHAMAN с музыкальной композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». Культурным послом «Интервидения-2025» объявлен российский хоккеист, капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Ведущими финала конкурса стали исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше