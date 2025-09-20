Певица VASSY из США не примет участие в финале «Интервидения»

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября назвал финал международного песенного конкурса «Интервидение» одним из самых ожидаемых культурных событий года. Он подчеркнул, что «Интервидение» на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из разных стран мира, а также способствовало развитию культурного диалога и укреплению дружбы между народами.