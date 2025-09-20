Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представительница США не сможет выйти на сцену «Интервидения» по независящим от нее причинам

«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса», — говорится в заявлении.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница США не сможет выйти на сцену «Интервидения», говорится в официальном заявлении организаторов международного музыкального конкурса, сообщает БЕЛТА.

«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса», — говорится в заявлении.

Сообщается, что сегодня, 20 сентября, правительство Австралии направило в ее адрес официальную ноту.

Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивают, что США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple.

Организаторы отмечают, что конкурс твердо придерживается принципов открытости, культурного обмена и уважения к каждому участнику, остается вне политики и служит исключительно развитию искусства и международного сотрудничества.

«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — отметил заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров.

Лавров: спрос на «Интервидение» был очевиден.

Отмечается, что организатор готов оказать делегациям всю необходимую правовую и организационную поддержку при возникновении давления или ограничений, препятствующих их участию. -0-

Фото Татьяны Матусевич.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше