Представительница США не сможет выйти на сцену «Интервидения» по независящим от нее причинам

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница США не сможет выйти на сцену «Интервидения», говорится в официальном заявлении организаторов международного музыкального конкурса, сообщает БЕЛТА.
«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса», — говорится в заявлении.
Сообщается, что сегодня, 20 сентября, правительство Австралии направило в ее адрес официальную ноту.
Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивают, что США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple.
Организаторы отмечают, что конкурс твердо придерживается принципов открытости, культурного обмена и уважения к каждому участнику, остается вне политики и служит исключительно развитию искусства и международного сотрудничества.
«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — отметил заместитель председателя Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров.
Отмечается, что организатор готов оказать делегациям всю необходимую правовую и организационную поддержку при возникновении давления или ограничений, препятствующих их участию. -0-
Фото Татьяны Матусевич.