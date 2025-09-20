Представительница США VASSY не выступит на конкурсе «Интервидение». Это произошло из-за чрезмерного давления со стороны властей страны, откуда она родом.
Певица является гражданской США, но родом из Австралии, именно эта страна не дала возможности выступить певице на музыкальном конкурсе в России. Участницатак и не вышла на сцену. Ведущие шоу объяснили ситуацию, которая произошла с участницей от Америки.
«По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Vassy (гражданка США и Австралии) не сможет выступить в финальном шоу конкурса», — сообщили организаторы.
Отмечается, что представители США остаются полноправными членами жюри конкурса и продолжают выполнять свои обязанности. Российская сторона не стала дисквалифицировать их из-за отсутствия в списке их участника.
