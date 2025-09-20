Лавров обратился к участникам «Интервидения»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на церемонии открытия музыкального конкурса «Интервидение». Об этом стало известно в субботу, 20 сентября.
— Знаете, наверное, главный ответ на этот вопрос заключается в том, что идея прекрасная. Об этом только что сказал президент [России Владимир] Путин в своем обращении к участникам «Интервидения» и ко всем зрителям. И то, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно, — сказал он в эфире Первого канала, который транслирует мероприятие.
Путин также выступил с обращением к гостям и участникам «Интервидения». Глава государства отметил, что уважение к традиционным ценностям и разнообразию культур лежит в основе конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих успехов.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» стартовал на Live Арене вечером того же дня.
До этого в столице прошла церемония жеребьевки участников международного конкурса «Интервидение-2025». В рамках мероприятия определялся порядок, в котором певцы будут выступать в финале. «Вечерняя Москва» собрала самых ярких конкурсантов.
Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступит на «Интервидении» под девятым номером. Открывать конкурс будет представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определяется в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутят барабан, выбирают кружку и наливают в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» станет журналистка и телеведущая Яна Чурикова.