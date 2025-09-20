Лавров назвал прекрасной идею возрождения «Интервидения»

Прибывший на «Интервидение» глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил идею возрождения этого конкурса.
«Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — заявил министр.
По его словам, идея возрождения конкурса получила быстро позитивные отклики от большинства партнеров РФ.
Лавров рассказал, что изначально предполагалось участие в конкурсе представителей стран БРИКС и их партнеров. Однако впоследствии и другие страны захотели участвовать в «Интервидении».
«Страны, которые далеки от БРИКС географически, решили выдвинуть своих участников», — сказал глава МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам «Интервидения», назвал этот конкурс одним из самых ожидаемых культурных событий года.
