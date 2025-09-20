Ричмонд
Лавров назвал прекрасной идею возрождения «Интервидения»

По словам главы российского МИД, партнеры РФ практически сразу позитивно откликнулись на возрождение конкурса.

Источник: Аргументы и факты

Прибывший на «Интервидение» глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил идею возрождения этого конкурса.

«Идея прекрасная… То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно», — заявил министр.

По его словам, идея возрождения конкурса получила быстро позитивные отклики от большинства партнеров РФ.

Лавров рассказал, что изначально предполагалось участие в конкурсе представителей стран БРИКС и их партнеров. Однако впоследствии и другие страны захотели участвовать в «Интервидении».

«Страны, которые далеки от БРИКС географически, решили выдвинуть своих участников», — сказал глава МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам «Интервидения», назвал этот конкурс одним из самых ожидаемых культурных событий года.

Напомним, следить за развитием событий конкурса можно в прямой трансляции на сайте aif.ru.

