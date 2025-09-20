Ричмонд
Певица Vassy из США не примет участие в финале «Интервидения»

Представительницу Соединенных Штатов Америки певицу Vassy дисквалифицировали из музыкального конкурса «Интервидение». Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили организаторы мероприятия.

— По независимым от организаторов конкурса и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы, — сообщил ведущий.

В то же время Соединенные Штаты продолжают быть полноправными членами «Интервидения» и будут представлены в жюри.

Трансляцию конкурса ведет Первый канал.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» стартовал на Live Арене вечером того же дня.

До этого в столице прошла церемония жеребьевки участников международного конкурса «Интервидение-2025». В рамках мероприятия определялся порядок, в котором певцы будут выступать в финале. «Вечерняя Москва» собрала самых ярких конкурсантов.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступит на «Интервидении» под девятым номером. Открывать конкурс будет представительница Кубы Сулема Иглесиас Саласар. Порядок выступлений определяется в ходе жеребьевки — участники из разных стран крутят барабан, выбирают кружку и наливают в нее чай из самовара. Ведущей «Интервидения-2025» станет журналистка и телеведущая Яна Чурикова.