Каштановый парк получил официальный статус в Калининграде

По ее словам, подрядчик завершает первый этап благоустройства. Уже установлены камеры системы «Безопасный город», а основные работы продолжатся в 2026—2027 годах. Для следующего этапа проектная документация готова, реализация начнется после принятия нового бюджета.
Дятлова также уточнила, что часть пешеходной зоны пока проходит через стройку: между улицами Партизанской и Горького возводится гостиница. После завершения строительства подрядчик займется благоустройством и этой территории.
Ранее мы сообщали о том, что в Калининграде появилась тропа здоровья по японской методике.