Каштановый парк получил официальный статус в Калининграде

Каштановый парк в Калининграде официально закрепят в статусе парковой зоны и передадут на обслуживание «Дирекции ландшафтных парков». Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.

Источник: пресс-служба Администрации города Калининград

По ее словам, подрядчик завершает первый этап благоустройства. Уже установлены камеры системы «Безопасный город», а основные работы продолжатся в 2026—2027 годах. Для следующего этапа проектная документация готова, реализация начнется после принятия нового бюджета.

Дятлова также уточнила, что часть пешеходной зоны пока проходит через стройку: между улицами Партизанской и Горького возводится гостиница. После завершения строительства подрядчик займется благоустройством и этой территории.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининграде появилась тропа здоровья по японской методике.