Лавров прокомментировал срыв выступления США на финале «Интервидения»

Лавров высказался о давлении на американскую певицу перед «Интервидением».
Организаторы конкурса «Интервидения» не преследуют политических целей. Главная задача конкурса — это реализация идентичности человека в свободных контактах и культурный взаимообмен. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя неучастие американской певицы в «Интервидении».
«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — приводится высказывания Лаврова в официальном заявлении организаторов конкурса, с которым ознакомились РИА Новости.
Из заявления организаторов следует, что американская певица и гражданка Австралии Vassy не сможет принять участие в конкурсе. Причиной стало беспрецедентное давление, оказанное на нее властями Австралии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что возрождение конкурса «Интервидение» получило широкий отклик среди участников и стало заметным культурным событием года. Инициатива проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этом году Россию на сцене представляет певец Shaman, а в жюри вошел композитор Игорь Матвиенко.