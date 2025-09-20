Ричмонд
Лавров прокомментировал срыв выступления США на финале «Интервидения»

Организаторы конкурса «Интервидения» не преследуют политических целей. Главная задача конкурса — это реализация идентичности человека в свободных контактах и культурный взаимообмен. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя неучастие американской певицы в «Интервидении».

«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — приводится высказывания Лаврова в официальном заявлении организаторов конкурса, с которым ознакомились РИА Новости.

Из заявления организаторов следует, что американская певица и гражданка Австралии Vassy не сможет принять участие в конкурсе. Причиной стало беспрецедентное давление, оказанное на нее властями Австралии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что возрождение конкурса «Интервидение» получило широкий отклик среди участников и стало заметным культурным событием года. Инициатива проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этом году Россию на сцене представляет певец Shaman, а в жюри вошел композитор Игорь Матвиенко.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
