Лавров прокомментировал срыв выступления США на финале «Интервидения»

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что возрождение конкурса «Интервидение» получило широкий отклик среди участников и стало заметным культурным событием года. Инициатива проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этом году Россию на сцене представляет певец Shaman, а в жюри вошел композитор Игорь Матвиенко.