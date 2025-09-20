Балицкий: катастрофа на ЗАЭС из-за ударов ВСУ затронула бы всю Европу

Удары Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут привести к радиационной катастрофе, которая коснется всей Европы. Об этом в своем Telegram-канале предупредил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Губернатор напомнил, что ранее бесптилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС. Он призвал задуматься, что могло бы произойти, если бы один из ударов БПЛА пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива.
«Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу!» — подчеркнул Балицкий.
Глава Запорожской области отметил, что киевскому режиму плевать на последствия и он готов рисковать будущим всей планеты ради своих политических амбиций.
Балицкий добавил, что Запорожская АЭС продолжает функционировать благодаря России и мужеству работников станции. Прилагаются все усилия, чтобы сохранить работоспособность ЗАЭС.
Губернатор обратил внимание, что МАГАТЭ и иностранные журналисты замалчивают правду о том, кто обстреливает атомную станцию и убивает мирных жителей. Он указал, что Запад игнорирует военные преступления Киева и бомбежки ЗАЭС украинской армией.
Напомним, 17 сентября на Запорожской АЭС потушили пожар, возникший после атаки ВСУ.